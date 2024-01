Tre milioni per la raccolta differenziata in Piemonte, obiettivo 82% nel 2035

Nella seduta della quinta Commissione , presieduta da Angelo Dago, l’assessore Matteo Marnati ha illustrato la parte del Bilancio di previsione 2024-26 riguardante le materie ambiente, risorse idriche e rifiuti, sulla quale la Commissione dovrà esprimere parere consultivo.

“L’assessorato – ha sottolineato Marnati – utilizza per le proprie politiche tutti i canali di finanziamento possibili (regionali, statali ed europei) come nel caso delle bonifiche dall’amianto, con particolare attenzione alla attuazione all’accordo di programma per Casale Monferrato”. Per avviare l’attuazione della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, sono previsti 10 milioni di euro di fondi regionali, cui si aggiungono circa 1,5 statali. Invece, con 3 milioni annui, sempre di fondi regionali, si prosegue l’attuazione del Piano regionale per la gestione dei rifiuti (Prubai). Lo scopo è quello di raggiungere l’82% di raccolta differenziata nel 2035. Nell’ambito della tutela e valorizzazione delle risorse idriche, vengono trasferiti circa 25 milioni alle province, favorendo l’autonomia di gestione prevista dalla legge. “Si sta anche proseguendo il lavoro – ha aggiunto l’assessore – per avere il Piano per la qualità dell’aria e la riduzione dell’inquinamento entro il 2024”.

Continuano pure le attività per il recupero e la difesa del territorio nel rispetto degli habitat e degli ecosistemi esistenti, con contributi per quasi 5 milioni, in base al bando per l’attuazione del programma regionale cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) 2021-27.

Nel corso della seduta sono intervenuti per chiarimenti Sean Sacco (M5s), Silvana Accossato (Luv), Valter Marin e Matteo Gagliasso (Lega) e lo stesso presidente Dago.