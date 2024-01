Chiude la Torino-Aosta, il Prefetto: "Obiettivo evitare sospensione del traffico"

"L'obiettivo é quello di cercare di evitare la sospensione della circolazione sulla Torino-Aosta, o comunque di trovare delle soluzioni alternative". A dirlo è il Prefetto Donato Cafagna, a margine della riunione che si sta svolgendo questa mattina in Prefettura per scongiurare la chiusura del tratto di autostrada tra Ivrea e Scarmagno, a partire dalle 14 di oggi in entrambe le direzioni.

Per evitare il blocco al traffico sulla A5, che congestionerebbe le strade dell'Eporediese e isolerebbe ancora di più la Valle d'Aosta dopo lo stop ai treni, questa mattina si è riunito il Comitato Operativo della Viabilità. La riunione è ancora in corso: il Prefetto Cafagna ha già incontrato i dirigenti del Ministero delle Infrastrutture.