Biella, nuovi scenari tra università e territorio in prospettiva europea

Giovedì 18 gennaio, presso l’Auditorium di Città Studi Biella, l’Università degli Studi di Torino, coordinatrice dell’alleanza europea UNITA - Universitas Montium, in collaborazione con la cooperativa Nuova Economia in Montagna - NEMO, ha organizzato una giornata dedicata al rapporto tra Università e il territorio metromontano del Biellese. Il tema della giornata è stato la mobilità rurale UNITA, un nuovo tipo di mobilità internazionale per studenti e studentesse universitarie provenienti dagli Atenei dell’alleanza UNITA (Italia, Francia, Portogallo, Spagna, Romania, Svizzera e Ucraina) che promuove stage di formazione multidisciplinari presso organizzazioni, enti e aziende in contesti rurali e montani con l’obiettivo di incentivarne il ripopolamento e favorire nuove opportunità di occupazione.

Durante l’evento dal titolo “L’alleanza europea UNITA e il territorio metromontano del Biellese. Ricerca, impresa, cultura e comunità” sono stati presentati i risultati dell’esperienza di RURAL MOBILITY svoltasi nel Biellese nelle estati 2022 e 2023 con il coordinamento di NEMO e il supporto finanziario della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e della Provincia di Biella. Il Progetto ha coinvolto 14 studenti e studentesse universitari nazionali ed internazionali e numerose realtà innovative del territorio in ambito sociale ed economico, in particolare sui temi del patrimonio culturale, della bioeconomia e delle energie rinnovabili. Sono intervenuti all’evento ricercatori, studenti e attori del territorio. L’evento è stato anche occasione per presentare i risultati del workshop di co-progettazione “Rural Mobility UNITA nel Biellese in dialogo tra studenti e attori del territorio” che si è svolto nella mattinata sempre a Città Studi Biella, con il coinvolgimento di studentesse del master in “Cultural Heritage and Creativity for Tourism and Territorial Development”.