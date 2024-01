Biella, ecco le nuove modalità per il porto d'armi (foto di repertorio)

Nei giorni scorsi, sono state diffuse le nuove modalità di pagamento dei bollettini per ottenere i libretti per porto d’armi corta e lunga. Queste sostituiscono le precedenti. Il Ministero dell'Economia e Finanze, con circolare n. 28/2023 ha stabilito nuovi modi di pagamento con cui dovranno essere effettuati i versamenti circa i costi del libretto per porto d'arma corta e lunga.

Dal 1° gennaio 2024, i suddetti versamenti per l'acquisto del libretto di porto d'arma (il cui importo rimane invariato a € 1,27) dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie: IBAN IT17W0100003245116010238300 a favore di / beneficiario:CAPO X - CAPITOLO 2383 - ARTICOLO 00, con causale: COSTO LIBRETTO PORTI ARMI CORTE O LUNGHE.