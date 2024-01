Biella celebra il Giorno della Memoria, ecco il programma completo della cerimonia

Venerdì 26 gennaio, d’intesa con la Comunità ebraica, si svolgerà, con un giorno di anticipo, la “Giornata della Memoria”, che con Legge 20 luglio 2000 n. 211 è stata fissata per il 27 gennaio, al fine di rinnovare, in particolare presso le nuove generazioni, la memoria storica della Shoah, termine ebraico che indica lo sterminio del popolo ebraico vittima del genocidio nazista.

La cerimonia prenderà avvio alle 10 con la deposizione, da parte dei vertici delle Autorità civili e militari, di una corona d’alloro presso la stele in memoria delle vittime delle deportazioni naziste nel quartiere “Piazzo” della città di Biella. Il Prefetto di Biella alle 10.30 aprirà la cerimonia presso il salone di rappresentanza dell’Ufficio territoriale del Governo, con un saluto introduttivo e un ringraziamento, in particolare, agli studenti che saranno i protagonisti della giornata dedicata alla memoria delle vittime della Shoah.

Seguiranno i saluti del Presidente della Provincia, del Sindaco della città di Biella e del Vicario di S.E. il Vescovo di Biella. Sarà quindi proiettato un filmato storico, che narra, in particolare, della deportazione di una famiglia ebraica, alla quale seguiranno gli interventi del Professore Enrico Pagano, Direttore dell’Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea, e del Sig. Eitan Pietro Greppi per la Comunità ebraica.