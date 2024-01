A Mongrando l'incontro “Ambiente, impatto umano e rifiuti”

Il comune di Mongrando, con l'assessorato alla Cultura, organizza per giovedì 25 gennaio, alle 20.45, nel salone adiacente alla Biblioteca Civica, sita in via Roma n. 40, l’incontro “Ambiente, impatto umano e rifiuti”.

Relatori della serata saranno il Alessandro Argentero (Perito industriale, Auditor interno sistema gestione ambientale ISO 14001:2015), Ettore Macchieraldo (Semi di Serra e movimento lento Servizi, turismo: tutela e impianti) e Savina Fariello (esponente Movimento Valledora).

L’ingresso è gratuito ma è consigliata la prenotazione lasciando un messaggio con il proprio nominativo all’Ufficio Istruzione del Comune di Mongrando al n.015-666262 int. 3.