"Si sono dimenticati di noi", scrivono i genitori di iscritti all'elementare Cossila San Giovanni che prendono lo scuolabus

"Siamo genitori che hanno scelto di portare i loro figli alla scuola pubblica di montagna quella di Cossila San Giovanni - si legge in una lettera a firma di Alessandra Cerato - .Purtroppo per una serie di vari motivi da tanti che eravamo siamo rimasti in 22. Stiamo tenendo “duro”, fra mille difficoltà, ora abbiamo anche quella del trasporto pubblico. Hanno chiuso la strada del Favaro e…si sono dimenticati di noi. Sì perché ai 7 bimbi che prendono lo scuolabus è stato dato un autobus molto grande, così grande che non può andare fino alla scuola e fare manovra nello slargo stradale vicino all’ingresso, ma si ferma al bivio di via Pietro Arduzzi (strada nuova per Oropa)/Strada Antica per Oropa. Il pullman utilizzato per il trasporto dei nostri figli solitamente utilizza un percorso recuperare anche un bambino che ora non può recarsi a scuola e i nostri figli devono percorrere a piedi in salita il tratto di strada.

Quando nevica o c’è il ghiaccio i nostri figli vengono lasciati al bivio sopracitato perché il pullman non ha le catene. Pensate che più di un giorno siamo dovuti andare noi a prenderli e a portarli perché aveva nevicato. Sì fino ad oggi abbiamo noi genitori sopperito a queste mancanze, a questi disservizi, sono stati pochi ed invece di lamentarci ci siamo rimboccati le maniche, ma adesso vi chiediamo AIUTO, per favore intervenite anche voi. Questo disservizio fino a fine Febbraio è troppo".

Questa la risposta del vice sindaco e assessore Giacomo Moscarola: "Non mi sono dimenticato dei bambini e non mi sono dimenticato dello scuolabus, solo che non immaginavo che questa situazione potesse creare simili disagi. Abbiamo misurato la distanza da dove scendono i bambini, alla scuola, ancora oggi, si tratta di 300 metri, che non immaginavamo potesse essere così importante, visto che si parla tanto di pedibus e di quanto fa bene camminare ai bambini. In ogni caso mercoledì faremo un nuovo sopralluogo anche con la ditta dei trasporti, e vedremo se è possibile immaginare una soluzione diversa".