Valdilana: dall'associazione Delfino oltre 12 mila euro a famiglie in difficoltà

In totale, più di 12mila euro tra aiuti economici, spese mediche e supporto alimentare. Più di mille euro ogni mese. E' il contributo che l'associazione Delfino di Valdilana ha erogato nel corso del 2023 a persone e famiglie residenti in paese in difficoltà economica. Si tratta del "ramo" di attività che il Delfino porta avanti insieme al Centro ascolto Caritas (col Progetto Paola) e in collaborazione con i servizi socio-assistenziali e il Comune, ognuno per le proprie competenze.

Si tratta di aiuti che vengono erogati in caso di conclamata necessità. «Il nostro obiettivo - spiega il presidente Ernesto Giardino - è sempre stato quello di garantire una rete di protezione sociale che possa aiutare le persone e le famiglie in difficoltà. Insieme agli amici del Progetto Paola e del Centro ascolto. cerchiamo di far fronte alle emergenze che possono presentarsi, come per esempio una spesa medica imprevista, una bolletta che non si riesce a pagare, l'assicurazione dell'auto, il bisogno di legna. Ma nello stesso tempo cerchiamo anche, in collaborazione con altri enti, di seguire da vicino questi utenti, così da aiutarli anche a gestirsi meglio, a volte con qualche consiglio, a volte indirizzandoli ai servizi sociali, altre volte anche solo indicando loro le opportunità che vengono offerte dai bandi del Comune, o le agevolazioni sulle bollette».

Per quanto riguarda l'impegno economico del 2023, si sono spesi circa 8500 euro in aiuti alimentari, di gran lunga la voce più significativa nella lista dei contributi. Altri 1500 euro circa sono andati per il pagamento di bollette, 1050 per il riscaldamento (legna e bombole del gas), 650 per assicurazioni o riparazioni auto, 750 euro infine per spese mediche e farmaceutiche.

Il budget per i generi alimentari è quello che è aumentato in modo più significativo. Da ricordare che ai cibi acquistati dall'associazione si aggiungono quelli generosamente offerti dai cittadini di Valdilana in occasione delle due o tre raccolte che vengono organizzate nel corso dell'anno. Quindi gli interventi in questa area sono davvero considerevoli. Tanto più che al "pacco viveri" erogato una volta al mese dal Delfino (il quarto mercoledì di ogni mese), si aggiunge quello della Caritas (il secondo mercoledì del mese).

«In generale, occorre ricordare che tutto il comparto degli aiuti economici e alimentari va praticamente raddoppiato grazie ai sostegni erogati dai volontari del Centro ascolto e Progetto Paola, con i quali ci confrontiamo tutte le settimane per fare il punto della situazione e prendere in esame i vari casi», puntualizza il presidente.

«Quest'anno gli aiuti economici - precisano i volontari Delfino che gestiscono la rete sociale - sono stati assegnati a una cinquantina di persone. In alcuni casi si è trattato di un singolo intervento, altre volte sono stati erogati anche quattro o cinque aiuti nel corso dell'anno. Del resto, le situazioni sono diverse. Anche i pacchi spesa vengono distribuiti attualmente a una cinquantina di utenti, un gruppo che solo parzialmente si sovrappone a quello precedente».