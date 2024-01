Crevacuore, novità sul fronte dei rifiuti

Si comunica che, preso atto delle indicazioni e delle necessità dei cittadini crevacuoresi, in accordo con COSRAB (Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese) e SEAB (Società Ecologica Area Biellese) a far data dal 22 gennaio 2024 saranno in vigore le nuove modalità di raccolta dei rifiuti contenute sul calendario in distribuzione presso gli Uffici Comunali.

Il comune di Crevacuore segnala che è attivo: il servizio per la raccolta tessile, abiti usati, calzature, cinture, borse, tessuti e pellame vario (vietato conferire stracci, cuscini e tessuti troppo deteriorati) in Piazza "Scacchi" angolo via Dante - via Garibaldi angolo via Deledda; il servizio raccolta pile e batterie portatili esauste in Piazza XX settembre e Piazza "Scuole"; il servizio raccolta farmaci scaduti presso la farmacia "Dr.ssa Enrica Cazzaniga" ed in via Garibaldi n. 87; in Piazza "Scacchi", angolo via Dante, il servizio di raccolta oli esausti esclusivamente da uso alimentare.

L'ecocentro SEAB-COSRAB di Pray è attivo con orario normale. Il conferimento potrà essere effettuato anche su prenotazione, seguendo le indicazioni riportate nel regolamento che può essere scaricato dal collegamento riportato sul sito web del Comune. E' anche riportato il link per il collegamento a "JunkerApp" per il download dell'applicazione per smartPhone o iPhone che aiuta a fare la raccolta differenziata in maniera semplice, veloce e soprattutto senza errori.