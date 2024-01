Miagliano, conclusi i lavori: ecco il nuovo sagrato della chiesa di Sant'Antonio Abate

Si è concluso l’ultimo cantiere previsto per la programmazione investimenti 2023 e relativo alla creazione del nuovo sagrato relativo alla Chiesa di Sant'Antonio Abate. L’area dedicata alla sola fruizione pedonale è stata realizzata in armonia con i materiali già presenti negli ambienti adiacenti, prevedendo quindi l’utilizzo di cordoli e cubetti in sienite locale posati ad archi contrastanti e lastrico di accesso in pietra di Luserna. Nell'area trovano inoltre allocazione elementi di arredo urbano (panchine in pietra, fioriere in acciaio corten) oltre ad illuminazione, mediante faretti ad incasso "segnapassi". Le operazioni contemplano anche anche la riqualificazione dell'area verde sita a fianco della Chiesa, che rimarrà aperta e strettamente connessa al sagrato.

“Questo intervento – spiega il sindaco Alessandro Mognaz -, il cui investimento complessivo è prossimo ai 60mila euro e finanziato integralmente mediante applicazione di avanzo di amministrazione, mira ad accrescere il decoro della piazza Comunale, realizzando nel contempo un'area di rispetto in fronte alla Chiesa di Sant’Antonio Abate. Quest’opera consente infatti di generare un nuovo punto di accoglienza protetto dalla viabilità veicolare, vocato quindi all’intimo raccoglimento che accompagna le funzioni liturgiche. Nell’auspicio che questo intervento possa quindi trovare il giusto consenso della nostra cittadinanza ringrazio a mio nome e dell’amministrazione tutta don Renato Bertolla, parimenti alla Curia di Biella, per la collaborazione e l'avallo dimostrati in favore della realizzazione del progetto”.