Virtus Biella sconfitta ma centra un punto dalla trasferta di San Maurizio D'Opaglio

Gran bella partita sabato pomeriggio a San Maurizio d’Opaglio tra le padrone di casa del Sammaborgo e la Prochimica Novarese Virtus Biella: equilibrio e agonismo in campo tra due formazioni che sono in lotta per ottenere uno dei tre posti che porteranno ai playoff. Il finale ha premiato le novaresi, più brave a gestire nel migliore dei modi il concitato tie break, chiuso 18-16. Nelle precedenti frazioni Virtus due volte sotto nel punteggio e due volte abile a recuperare.

Per questa partita Virtus in campo con Civallero in palleggio, Cavaliere opposta, Caneparo e Gasparini in banda, Fornasier e Porta al centro con Huaman Lopez libero. Nel corso del 2° set avvicendamento tra Porta e De Pretto che rimarrà poi in campo per tutto il resto dell’incontro. Un cambio tecnico anche nel 4° quando entra Vercellino che poi partirà nel tie break nel ruolo di opposto con Cavaliere spostata di banda al posto di Gasparini. Top scorer biellese è Caneparo con 21 punti; in doppia cifra d'attacco anche Cavaliere (16) e Fornasier (14).

Nonostante un solo punto conquistato, la Prochimica Virtus si avvicina al terzo posto, sfruttando la sconfitta 3-1 del Gavi Novi sul campo della corazzata Cus Collegno che festeggia il titolo di campione d’inverno con la 13ª vittoria consecutiva. Dietro alle torinesi l’Almese allunga sugli avversari (-6 dalla vetta ma +5 sul terzo posto), mentre a lottare per la terza posizione sono in 4 (tra cui la Virtus) raccolte in 3 punti. Il girone di ritorno inizierà sabato 10 febbraio, dopo due fine settimane di riposo, e si prospetta assolutamente emozionante.

Sammaborgo – Prochimica Novarese Virtus Biella 3-2

Parziali: 25-21, 17-25, 25-23, 22-25, 18-16

Prochimica Novarese Virtus Biella: Caneparo 21, Cavaliere 16, Civallero 3, De Pretto 3, Fornasier 14, Gasparini 8, Ginella, Porta 5, G. Silletti, Vercellino 3. Libero: Huaman Lopez 0.

Serie C femminile - Girone A

Ultima Giornata Andata.

Ovada-Almese 0-3, In Volley-Chivasso 3-1, Vicoforte Ceva-Asti 3-1, Cus Collegno-Gavi Novi 3-1, Pavic Romagnano-Pinerolo 0-3, MTV Torino-Canelli 0-3, Sammaborgo-Prochimica Novarese Virtus Biella 3-2.

Classifica: Cus Collegno 38, Almese 32, Gavi Novi 27, Prochimica Novarese Virtus Biella, Sammaborgo 26, Pinerolo 24, Vicoforte Ceva 21, Canelli 20, In Volley San Giorgio 15, Pavic Romagnano 14, Ovada 13, Playasti 11, Fortitudo Chivasso 6, Mtv Torino 0.