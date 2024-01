Ginnastica Biella, prima gioia in pedana per Matilde Goria

Matilde Goria, nata nel 2013, ha partecipato per Ginnastica Biella Asd, alla sua prima gara, a Biella, in categoria Allieve 3, presso l’impianto della società Pietro Micca, che ha ospitato la prima gara del Calendario regionale 2024, prima prova con i nuovi programmi federali. La piccola atleta non si è lasciata intimidire svolgendo una bella gara regolare raggiungendo la nona posizione finale.

Buone le prove soprattutto al Volteggio e alla Trave. Allenata da Sara Battagion, è stata accompagnata in gara da Irina Sitnikova. La società ringrazia Matilde per il suo impegno, le tecniche Sara e Irina e il gruppo di supporto che hanno sostenuto con la loro presenza la piccola Matilde durante la competizione.