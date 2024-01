Derby ricco di emozioni, passa Virtus ma l'Occhieppese non demerita

Derby combattuto quello giocato a Chiavazza tra Virtus e la Tecno Impianti Occhieppese. Le formazione bianco/rossa parte con Faraci in regia opposta a Zampieri, Romeo e Benini bande, Barengo e Romersa al centro libero Franco. Primo set sofferto per la squadra ospite con qualche disattenzione in attacco porta la squadra di Chiavazza vincere 25-19. Situazione capovolta invece nel secondo set con la Tecno Impianti, presente in difesa e in battuta, si aggiudica il secondo set per 19-25.

Terzo parziale vinto dalla formazione occhieppese per 25 a 22 grazie alla buona prestazione di Romersa e Lampo in attacco e di Zampieri in difesa. Il quarto parziale vede partire bene la formazione ospite fino a 15 a 10, complice un calo di attenzione delle occhieppesi permette la squadra di casa di portarsi sul 23 pari e di vincere il set ai vantaggi 26 a 24. Quinto set della squadra di Biella 15 a 7. La buona prestazione delle occhieppesi non ha comunque permesso di portarsi a casa 3 punti per la classifica, ma il punto ottenuto in trasferta con la formazione biellese permette alla Tecno Impianti di raggiungere in classifica il terzo posto alla pari con i Koala; decisiva per entrambe le formazioni l'ultima di campionato.

Punti: Benini 3; Romeo 12; Faraci 5; Barengo 10; Romersa 14; Lampo 16; Zampieri 7; Esposito 0; Tormena 0; Buzzi 0; Franco L1 1

Virtus - Tecno Impianti U16 3 -2 25/19 19/25 22/25 26/24 15/7