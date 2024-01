Cinque set da cuori forti, il TeamVolley batte le omonime milanesi

Cinque set di battaglia e sempre equilibrati, ma alla fine arriva la prima vittoria del 2024 per il Bonprix TeamVolley nel campionato nazionale di Serie B2. Il 3-2 nel “derby” contro le omonime del Milano Team Volley regala alle lessonesi due punti utilissimi nella corsa alla salvezza. Le biancoblù chiudono il girone d’andata al settimo posto, a distanza di sicurezza dalla zona calda.

Rotazioni limitate per coach Preziosa, che non può contare sul libero Garavaglia e sul secondo palleggio Masserano. Si parte con Caimi in regia, Diego e Biasin in banda, Filippini opposto, Binda e Bonini centrali con Spinello a ricevere. La partenza del primo set è favorevole alle milanesi, che scappano sul 3-8 e costringono la panchina biancoblù al time-out. La risposta è immediata ma incompleta, Filippini batte qualche colpo ma Preziosa chiama ancora il tempo sul 9-15. L’inerzia si ribalta con un 7-1 del Bonprix che passa avanti; si va ai vantaggi, dove due errori milanesi consegnano il 27-25 al TeamVolley.

Copione simile nel secondo parziale: stesso time-out lessonese con lo stesso punteggio di prima, 3-8 ospite. Il set si riapre sul 10-11 grazie a cinque punti di fila del Bonprix, ma questa volta Milano non si fa sorpassare. Le avversarie non scappano nemmeno, eppure un punto dopo l’altro chiudono sul 23-25 limitando il rientro di Diego e compagne. Ottima terza frazione per le biancoblù, che forzano il tempo allo staff milanese sul 6-2 e mantengono sempre un gap importante anche nella fase centrale del set. Milano ricuce sul -3, ma il TeamVolley è sul pezzo e con colpi pesanti di Diego e Filippini si prende il primo punto di serata sul 25-20. Purtroppo, il quarto set ha esito diverso: sul 10-4 il Bonprix sente il bottino pieno alla portata, ma un rientro energico di Milano capovolge il punteggio: da 17-15 a 17-22, il rimpianto principale della serata è questo mini blackout che costa il tie-break. Risultato speculare: 20-25. Si dice che il quinto set corto sia una “questione di nervi: il TeamVolley ha il merito di non crollare e di riaccendere subito la luce. Tranne in qualche scambio iniziale, le lessonesi sono sempre in controllo: il sigillo alla vittoria è di capitan Diego per il 15-11.

Coach Fabrizio Preziosa: “Una vittoria importante per l’umore dopo tre sconfitte consecutive, abbiamo cambiato il trend prendendo punti e “respiro” in classifica. C’è un buon distacco sulle dirette concorrenti, un dato positivo al giro di boa. Questo è il frutto di una dura settimana di allenamenti; la prestazione non è completa per qualità e continuità, ma di certo ci sono spunti positivi rispetto a sabato scorso, quando abbiamo faticato e pasticciato in difesa. In alcuni momenti non siamo ancora state fluide, precise e pulite. Nel primo set non siamo riuscite a ingranare ma abbiamo vinto in rimonta, nel secondo c’è stato un copione simile ma con esito opposto. Nel quarto, eravamo vicine alla vittoria e invece abbiamo preso un brutto contro-parziale che ha compromesso la frazione. Nel tie-break non abbiamo subito il contraccolpo, riprendendo la partita con precisione, concentrandoci sui punti deboli di Milano. Non era scontato vincere, considerando come le due squadre arrivavano a questa partita e l’andamento della stessa. Il riassunto è “non bene, ma meglio”: due punti non sono tre, ma poteva finire peggio; per ora ci basta anche se non siamo soddisfatti. Ora ci sono 15 giorni di pausa, dobbiamo lavorare con intensità e qualità maggiori, perché è questo che porta frutti. Se lo capiamo e se questo diventa un meccanismo mentale autonomo, possiamo fare il salto di qualità. Portiamo a casa miglioramenti e consapevolezze”.

Capitan Alessia Diego mvp di serata: “Guardiamo il bicchiere mezzo pieno: portare a casa due punti dopo una piccola serie di sconfitte fa bene all’umore e ci fa chiudere l’andata con un sorriso. Di certo, non possiamo permetterci troppi alti e bassi: c’è da lavorare sotto questo aspetto, anche perché il risultato doveva essere diverso. Nel quarto set, pur dominando e giocando bene, abbiamo preso una spallata che ha portato il 2-2. Adesso, due settimane di stop, per ripartire con il piede giusto e cercare di recuperare nel ritorno i punti persi nella prima metà di stagione. Limiamo gli errori di troppo e poi vedremo”.

BONPRIX TEAMVOLLEY – Milano Team Volley Guffanti Group 3-2 (27-25/23-25/25-20/20-25/15-11)

BONPRIX TEAMVOLLEY: Caimi 3, Diego 28, Biasin 9, Frascarolo, Spinello (L1), Binda 13, Fallarini ne, Filippini 20, Lorenzon ne, Guzzo, Bonini 5, Panaia (L2). Coach Fabrizio Preziosa, vice Paolo Salussolia.