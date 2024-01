Calcio, tonfo a Bellinzago per la Biellese. Giornata nera in Promozione: Ponderano e Torri ok nei derby (foto di repertorio)

Amaro tonfo in trasferta per la Biellese, superata senza appelli dal Bulè Bellinzago col pesante risultato di 3 a 0. Fortunatamente non si registrano grandi fughe in testa al girone di Eccellenza, con 6 squadre concentrate in appena due punti. Il Città di Cossato, invece, rifila una sonora manita all'Alpignano (5-0) e si porta a 18 punti.

In Promozione, giornata nera per le squadre biellesi: ko per Chiavazzese con Cameri, Valdilana Biogliese con Dufour Varallo, Fulgor Ronco Valdengo con Arona e Ceversama con Valduggia. In Prima Categoria, spicca il successo esterno del Ponderano nel derby con il Vigliano (2-0) mentre la Valle Elvo strappa un punto con l'Ivrea Banchette (1-1). Successi per Gaglianico (3-0 al Bajo La Serra) e la Valle Cervo Andorno (2-1 sulla diretta rivale Gattinara).

Infine, in Seconda, complice il 2-0 sul Pollone, le Torri Biellesi rafforzano il primato in classifica. Esulta anche la Cervo che, al termine di una gara ricca di gol ed emozioni, ha la meglio sul Sciolze con il punteggio di 4 a 3.