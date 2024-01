Bonprix BFB travolge Pasta nonostante le assenze

Era una Bonprix BFB a cui mancavano due quinti delle "starting five", impegnata in uno scontro diretto per l'obiettivo salvezza con vista sui playoff. La squadra biellese ospitava Pasta Rivalta nella prima di ritorno, dopo aver ceduto di 4 all'andata dopo un overtime. Non era così scontata la vittoria, ma alla fine è maturato un risultato tanto inaspettato quanto ampio.

Assenti Trucano, per problemi alla schiena, e Senesi, con la spalla lussata dopo la partita di otto giorni fa, coach Bertetti schierava, a fianco delle solite Tombolato, Ravinetto e Habti, quest'ultima reduce anch'essa da un infortunio, l'eporediese Raga e la giovanissima Rabbachin, classe 2008. Primo quarto veniva giocato alla pari dalle due squadre, con Biella che terminava avanti di due, grazie ai canestri di Ravinetto e Tombolato. Proprio le due top scorer della squadra erano nel secondo e terzo periodo le artefici del break che indirizzava la partita.

I due parziali di 20 a 10 e 22 a 12 permettevano alla squadra laniera di iniziare in tranquillità l'ultima frazione sul +22. Gli ultimi dieci minuti vedevano in campo le giovani del gruppo: Strobino, Rabbachin, Bonacci, Peretti. Ma i punti arrivavano ancora dal duo Ravinetto-Tombolato, autrici di 52 dei 66 punti totali. Al di là dello score, da segnalare l'ottima prova di tutte le ragazze, con difesa attenta, lasciando pochi tiri puliti alle torinesi, anticipando spesso le giocate avversarie.

Sono arrivati anche i primi punti di Novikova, autrice di una prestazione pulita, ordinata ed efficace. Biella aggiunge così altri due importanti punti nella sua classifica, mantenendo un margine di sicurezza sulla zona playout e ribaltando la differenza canestri con Pasta. Sicuramente più impegnativo il prossimo incontro che vedrà le biellesi in trasferta a Venaria, squadra a soli due punti di vantaggio rispetto a Biella, ma dove comunque peseranno le assenze.

BONPRIX BFB - POL.PASTA: 66 - 45 (14-12/34-22/56-34).

Bfb: Ceria ne, Habt 1i, Senesi ne, Peretti, Raga 11, Guzzon, Ravinetto 26, Tombolato 26, Strobino, Rabbachin, Bonacci, Novikova 2. All. Bertetti, ass.all. Riccini.