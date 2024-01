Riascoltati per voi: Jeff Buckley - Grace (1994)

Terzo appuntamento di questo 2024, altro grande album: l’acclamato disco d'esordio del cantautore Jeff Buckley, ossia “Grace”. L’album contiene un mix di canzoni originali e cover, inclusa l'iconica interpretazione di "Hallelujah" di Leonard Cohen.

"Grace" è un disco unico ed immenso nel suo genere, una sorta di testamento artistico e spirituale di un artista che, come hanno dimostrato le molteplici iniziative postume, avrebbe avuto molto altro da comunicare ai suoi fans e, secondo il mio modesto parere, credo possa essere il classico disco da portare su di un’isola deserta.

Attraverso l’eterea voce di Buckley, “Grace” è un vero e proprio viaggio di profonde emozioni e di esplorazioni musicale, un mix fra antico e moderno: all’interno si può ascoltare il classico folk della tradizione americana, si trovano chiare sfumature di blues e ballate, come la commovente cover di “Hallelujah” di Leonard Cohen. Ma non solo: sono anche presenti deliri e scatti di selvaggia elettricità, come nella open track “Mojo Pin”, fino ad arrivare al grunge di “Eternal Life”, e al post-rock in “So Real”, forse il momento più singolare di tutto il disco.

“Grace” rappresenta un capolavoro fondamentale nel rock alternativo, ogni qualvolta lo ascolto rimango affascinato dalle sue melodie delicate, la voce emotiva di Jeff e la miscela di influenze che si possono ascoltare all’interno dei 50 minuti. Credo siano stati pochissimi i dischi così tanto riusciti negli anni novanta e che possono competere con “Grace”. Jeff Buckley non aveva semplicemente una sorprendente e sublime estensione vocale ma era anche un ottimo chitarrista, infatti in "Grace" mette in mostra tutto il suo incredibile talento come musicista. Nel corso degli anni successivi, questo album è stato considerato come uno dei più grandi dischi degli anni '90, nonché uno dei migliori esordi di tutti i tempi e l’eredità musicale di Jeff Buckley continua a ispirare e affascinare, secondo me “Grace” rimarrà un'opera d'arte amata e senza tempo. Rimarrà sempre l’interrogativo di dove sarebbe potuto arrivare Buckley se non ci avesse lasciato così tanto giovane, in quel maledetto maggio del 1997.

I miei brani preferiti sono: “Mojo Pin “; “Grace “; “Lilac Wine”; “So Real”; “Hallelujah”; “Lover, You Should've Come Over” e "Forget Her”.

Voto: 9

Tracce:

1) Mojo Pin – 5:42

2) Grace – 5:22

3) Last Goodbye – 4:35

4) Lilac Wine – 4:32

5) So Real – 4:43

6) Hallelujah – 6:53

7) Lover, You Should've Come Over – 6:43

8) Corpus Christi Carol – 2:56

9) Eternal Life – 4:52

10) Dream Brother – 5:26

Traccia bonus inclusa nelle pubblicazioni postume

11) Forget Her – 5:13

Durata: 51 minuti.

Formazione:

Jeff Buckley (voce e chitarre); Mick Grondahl (basso); Matt Johnson (batteria e percussioni); Michael Tighe (chitarra); Gary Lucas (chitarra); Loris Holland (organo); Misha Masud (tabla) e Karl Berger (arrangiamenti degli archi).

Vorrei tanto conoscere le vostre opinioni personali, sono curioso di sapere che cosa ne pensate non solo di “Grace” ma anche di Jeff Buckley e della sua musica.

Al prossimo riascolto…