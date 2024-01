Biella celebra San Sebastiano, il patrono della Polizia Locale (foto di Davide Finatti per newsbiella.it)

Biella celebra San Sebastiano, il patrono della Polizia Locale. Come tutti gli anni, ufficiali e agenti, accompagnati dalle autorità civili e militari, si sono dati appuntamento attorno all’altare della chiesa che porta il suo nome per la funzione eucaristica, in programma stamattina, 21 gennaio.

A officiarla Padre Costantino Gavicki. Presenti, oltre al sindaco Claudio Corradino, anche il sottosegretario Andrea Delmastro e l'assessore regionale Elena Chiorino.