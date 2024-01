"Di lui… solo più una medaglia?” di Guido Donati sarà presentato a Salussola

L'Assessorato alla Cultura del Comune di Salussola, in collaborazione con A.V.P.S. - Associazione Valorizzazione del Paesaggio della bassa Serra Biellese, e la Biblioteca Civica di Salussola, propone per Venerdì 26 Gennaio 2024, alle ore 21,00, una serata culturale durante la quale sarà presentato il libro "Di lui… solo più una medaglia?” di Guido Donati.

“Mario, dove sei?” - è il filo conduttore di tutta la vicenda: nei primi anni ‘60 del secolo scorso, due fratelli si impegnano a cercare, in terra Jugoslava, il luogo di sepoltura e le spoglie del loro fratello Mario, ufficiale dei bersaglieri decorato al valor militare, deceduto in battaglia nel 1942, e a riportarlo in patria.

Mario Donati era zio di Guido, il quale ha raccolto e sintetizzato in questo libro tutti gli stati d’animo, i ricordi e le narrazioni che ha potuto ascoltare direttamente dai due protagonisti, il papà e un altro zio; seguendo un racconto sempre scorrevole e appassionato il lettore potrà rivivere le vicende dei due fratelli alle prese con una missione che si rivela sempre più ardua.

Venerdì 26, Guido Donati confrontandosi con il pubblico potrà aggiungere altri particolari, altre emozioni, durante presentazione del suo libro, a partire dall’ancora forte legame della famiglia Donati con Salussola, rappresentato dalla splendida villa, che ancora troneggia maestosa all’inizio del borgo di Salussola Monte, salendo da via Marconi e imboccando via Duca d’Aosta.

Ultimo aspetto non meno rilevante, i diritti d’autore sono totalmente devoluti all’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona – Istituto del Pancreas

L'evento avrà luogo nella sala multimediale del Museo Laboratorio dell’Oro e della Pietra, a Salussola Monte, via Duca d’Aosta 7.