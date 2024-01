Ladri a segno: a Biella rubati gioielli, a Villanova il cancello di una casa

Non solo gioielli ma anche il cancello di un'abitazione. È il bottino di alcune bande di ladri che hanno colpito nei comuni di Biella e Villanova approfittando dell'assenza dei proprietari.

Nel capoluogo l'allarme è scattato nella prima serata di ieri, 20 gennaio, su segnalazione di un uomo di 75 anni. Sembra che i malviventi abbiano forzato la finestra di una stanza e, una volta all'interno, si sarebbero impadroniti di oggetti di bigiotteria e un paio di gemelli.

Nel basso Biellese, invece, ignoti avrebbero tagliato i cardini di un cancello in ferro battuto con un flessibile per portarselo via. Il furto, stando alle prime ricostruzioni, potrebbe aver avuto luogo tra le giornate di giovedì e sabato. Su entrambi i casi indagano i Carabinieri.