Con delibera di Giunta del 29 dicembre, l’Amministrazione Comunale di Piatto ha stanziato la somma di 900 euro per il bonus bebé 2023.

Tale bonus sarà suddiviso tra tutti i nati dal 1 gennaio al 29 dicembre del 2023, i cui genitori sono residenti in paese, di cittadinanza italiana, comunitaria ed extracomunitaria (in possesso del permesso di soggiorno), e non siano debitori del Comune di Piatto.