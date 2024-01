Gran bella festa a Sandigliano per la tradizionale ricorrenza di Sant'Antonio Abate. Numerosi gli eventi in programma, dal pranzo della domenica alla sfilata di carrozze e mezzi agricoli per le vie del paese.

Presente anche il sindaco Mauro Masiero che, ai nostri taccuini, ha dichiarato: “C'è stata molta partecipazione all'evento, giunto alla 45° edizione ed organizzato molto bene dalle nostre priore”.