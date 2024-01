Candelo, è pubblico il bando del Servizio Civile. Gelone: “Esperienza formativa”

Ritorna a Candelo l'opportunità di mettersi alla prova ed essere parte attiva della comunità: è pubblico il nuovo bando del Servizio Civile rivolto a ragazze e ragazzi tra i 18 e i 28 anni.

“Tutti possono candidarsi – spiega il sindaco Paolo Gelone - Un'esperienza che a Candelo è davvero formativa e valorizzante, che impegna i giovani a favore del paese e che crea positività, esperienze e relazioni. E che permette anche ai ragazzi, magari mentre studiano, di mettersi da parte qualcosa a livello economico per sostenere gli studi e, perché no, anche le loro passioni. Per informazioni, contattate il Consorzio Sociale Il Filo da Tessere che saprà spiegare tutto e aiutarvi a iscrivervi”.