Biella, “In forma perfetta dopo i primi 50 anni” con NuovaMente

I 50 anni costituiscono una tappa fondamentale del percorso, ma rappresentano anche un momento critico, giunto il quale è necessario cominciare a fare i conti con determinati cambiamenti fisici.

Mutamenti che coinvolgono le articolazioni, i muscoli, il metabolismo e, ahimè, anche il lato estetico e tuttavia, invecchiare è un processo naturale che non può in alcun modo essere eluso e che non risparmia nessuno.

Per fortuna è possibile rallentare il declino fisico e strutturale adottando determinati accorgimenti, che passano attraverso un approccio mentale corretto e uno stile di vita attivo. Imparare ad accettare i cambiamenti e volerli vivere nel migliore dei modi è fondamentale per ritrovare gli stimoli giusti e la regola d’oro, quindi, è mantenersi in forma dedicando più tempo al proprio benessere psico-fisico.

Dopo i 50 anni non è opportuno bruciare le tappe e pensare di rimettersi in forma da un giorno all’altro, ma è fondamentale ascoltare il proprio corpo, fare le cose con calma, seguire tutti gli step necessari.

Il movimento fisico, Il movimento mentale ed Il movimento emotivo, tre tipi di movimenti che dovremmo fare quotidianamente. Di questo si parlerà giovedì 25 gennaio, alle 21 presso la sede di NuovaMente (Viale Macallè 10, Biella), con Piermario Clara, istruttore di Integrazione Psicofisica Trager e di Anatomia Funzionale.Pratica, ed insegnante di varie arti di contatto: linfodrenaggio, chinesiologia, integrazione posturale, craniosacrale.

Prenotazione obbligatoria contattando il 3470537574.