Una spedizione dal cuore biellese punta alla vetta del K2

Gian Luca Cavalli, socio del Club alpino accademico del Cai, guiderà un gruppo di scalatori verso la vetta della montagna che più di ogni altra ha rappresentato e rappresenta tutt’ora l'essenza della montagna per gli alpinisti biellesi di tutti i tempi.

Come fu a inizio del ventesimo secolo per Vittorio Sella e mezzo secolo dopo anche per Ugo Angelino che fece parte nel 1954 dell’avventura di Ardito Desio che portò in cima, 8611 m s.l.m., per la prima volta l’uomo: Achille Compagnoni e Lino Lacedelli.

Con Cavalli ci sarà un altro accademico, Tommaso Lamantia varesino con esperienze sulle alpi in Patagonia, Pakistan e Oman, la medica Donatella Barbera, anch'essa biellese, e il peruviano Cesar Rosales. Questi ultimi due hanno già collaborato con Cavalli nella recente spedizione 2023 Huayhuash sulla cordigliera andina. Infine, il quinto componente del gruppo, inserito nell’Eagle team, l’équipe di giovani scalatori selezionati dal Cai per un progetto di rinnovamento ambizioso per alpinisti, Matteo Sella, pronipote di Quintino, il fondatore del Club alpino.

Il solo Lamantia non ha collegamenti diretti con il biellese visto che anche Rosales ha avuto una scuola tutta laniera, essendo stato addestrato ed affinato nell’approccio alpino alla montagna da Enrico Rosso, anch’egli in Perù l’estate scorsa, diversi anni orsono quando la guida alpina fu parte attiva del Progetto Mato Grosso volto a creare competenze del settore, direttamente agli abitanti delle Ande.

Ad accompagnare i cinque alpinisti nella prima parte della spedizione, un trekking organizzato dalla sezione di Biella del Cai di 21 giorni che porterà i partecipanti al campo base del K2 posto a quota 5050 metri. Partenza a fine luglio, rientro dopo il Ferragosto.