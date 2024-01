C2 Unipol Sai di Bocchio cede di misura nello scontro al vertice, mentre prosegue la marcia di Immobiliare Bugella in D3

Serata di grande tennis tavolo all Aguggia venerdì sera, dove si affrontavano le prime della classe, UNIPOLSAI e Sisport Torino.

Si aspettava grande battaglia e così è stato, con un 5 a 4 per i torinesi, che lascia molto amaro in bocca ai ragazzi dello Splendor che erano arrivati a giocarsi la bella con Gabriele Pronesti, che , purtroppo ha ceduto al rappresentante della Sisport per 3 a 0 .

Bianchetto e Capodiferro superlativi entrambi con due vittorie a testa in incontri infuocati e conditi da giocate molto pregevoli.

Resta dunque l amaro in bocca ma la consapevolezza di essere lì a lottare sino all' ultimo per giocarsi i posti ai vertici del campionato.

In D1 ancora una sconfitta per Rammendatura MB Line per 5 a 1 , opposti al forte San Salvatore Monferrato i locali giocano degli ottimi incontri ma devono soccombere ai forti rivali, di Paolo Furno il punto della bandiera per i cossatesi.