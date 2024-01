Alleanza Verdi Sinistra Biella: "Chiediamo che sia ritirata la sospensione di Legambiente Biella"

Riceviamo e pubblichiamo

"Alleanza Verdi Sinistra Biella esprime massima solidarietà al circolo Tavo Burat di Legambiente per l’anomala e difficilmente comprensibile sospensione dalla affiliazione del circolo decisa dal neo eletto Direttivo regionale. Al di là delle questioni di metodo, che ci paiono, come già scritto, anomale per una grande associazione ambientalista come Legambiente, tale decisione la riteniamo un errore anche nel merito.

Ci sono in corso alcune importanti vertenze che ci vedono schierati insieme al circolo Tavo Burat nella difesa del territorio e per l'affermazione di alternative sostenibili. Ci riferiamo specificamente al progetto di A2A di un inceneritore a Cavaglià, all’ampliamento della diga in Valsessera voluto da Consorzio della Baraggia e al progetto di Acqua e sole che vorrebbe realizzare una discarica di amianto a Salussola.

Chiediamo che Legambiente regionale chiarisca le proprie posizioni nel merito delle tre vicende citate e che ritiri quanto prima la sospensione"