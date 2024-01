Biella ricorda i caduti di Nikolajewka

Biella sabato 27 gennaio ricorda i caduti di Nikolajewka.

Alle 18 alla Chiesa di San Giacomo al Piazzo, ANA Sezione di Biella e il Gruppo ANA Biella Piazzo, organizzano la Santa Messa di Suffragio «di chi non è ritornato a Baita». Parteciperà il Coro ANA Stella Alpina, Vergnasco/Cerrione/Magnonevolo.

Alle ore 20:00 presso la Sala Convegni della Sede Sezionale ANA Biella, in via Ferruccio Nazionale, è invece stata organizzata una cena che sarà allietata dal Coro ANA Stella Alpina, Vergnasco/Cerrione/Magnonevolo e il Coro CENTO VOCI per Cento Anni, Sezione di Biella.