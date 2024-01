Giovedì 25 gennaio, alle ore 11,45 al teatro comunale di Cossato andrà in scena "Dieci pezzi" di Ferdinando Crini.

A organizzare l'evento è l'Amministrazione comunale, in collaborazione con l'A.N.P.I. di Cossato Vallestrona e con l'Istituto di Istruzione Superiore del Cossatese e Vallestrona in occasione della ricorrenza della Giornata della Memoria.

Lo spettacolo andrà in scena per le scuole del territorio e per la cittadinanza che vorrà partecipare.