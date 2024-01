BonTonTeen, il BonTon per Teenager: Come diventare “str@nza” in amore ma con garbo?

"Le teenager di oggi desiderano essere delle ragazze forti e sicure di sé. Quando dicono di voler essere "str@nze", hanno un concetto diverso rispetto al nostro dell’essere str…, per loro essere “str@nze”, significa apparire determinate e assertive, ma con grazia e rispetto."

Nel mondo delle relazioni tra adolescenti, il concetto di BonTon è fondamentale per instaurare rapporti sani e rispettosi. Tuttavia, a volte i giovani si trovano ad affrontare situazioni in cui devono essere assertivi senza perdere la propria eleganza. In questo breve saggio, esploreremo come diventare "str@nza" in amore ma con garbo, imparando a gestire le relazioni con intelligenza emotiva e rispetto reciproco.

Se fosse un libro lo intitolerei:

“Diventa la str@nza che vuoi”.

Il BonTon per teenager, noto anche come BonTonTeen, è un insieme di comportamenti e atteggiamenti che i giovani dovrebbero adottare per relazionarsi con gli altri in modo appropriato. Diventare "stronza" significa essere assertivi e sicuri di sé, ma senza perdere la propria grazia e rispetto per gli altri. Questo equilibrio può essere raggiunto attraverso l'empatia, la comunicazione efficace e l'autocontrollo emotivo.

Per diventare "stronza" ma con garbo, è fondamentale sviluppare l'empatia. Mettersi nei panni degli altri ci permette di comprendere le loro emozioni e di agire di conseguenza. Ad esempio, se un amico ci fa un commento offensivo, invece di reagire impulsivamente, possiamo cercare di capire le sue motivazioni e rispondere in modo calmo e rispettoso.

Comunicazione efficace:

La comunicazione è un elemento chiave per gestire le relazioni in modo assertivo. Diventare "stronza" in amore, ma con garbo, significa esprimere le proprie opinioni e bisogni in modo chiaro e diretto, senza però essere offensive o aggressive. Ad esempio, se qualcuno ci manca di rispetto, possiamo rispondere in modo assertivo ma educato, facendo capire che non tolleriamo tale comportamento.

Autocontrollo emotivo:

Essere "stronza" ma con garbo richiede anche un buon controllo delle proprie emozioni. Non lasciarsi sopraffare dalla rabbia o dalla frustrazione, ma invece cercare di mantenere la calma e rispondere in modo appropriato. Ad esempio, se qualcuno ci provoca o ci insulta, possiamo scegliere di ignorare l'offesa e mantenere la nostra dignità.

"Le ragazze forti in amore vincono sempre perché giocano meglio”: vi spiego perché, quando e come diventarlo.

Avete sempre dato il massimo nelle relazioni e vi siete sempre trovate svuotate, sofferenti e con la dignità calpestata? È il momento di cambiare approccio! Non stiamo suggerendo di diventare ragazze isteriche o cattive, ma di iniziare a proteggervi mettendo voi stesse al primo posto. Un po' di fiducia in più in voi stesse, unita a un sano senso di autoconservazione, può aiutarvi a ottenere la tanto desiderata serenità.

Vi spiego perché, come, quando e quanto comportarsi in modo forte in amore sarà il miglior regalo che potrete farvi, perché (in amore) dovreste essere forti.

Comportatevi come un tesoro prezioso e i ragazzi vi tratteranno sempre esattamente come voi sentite di meritarlo. Quindi, se avete una bassa autostima e poca fiducia in voi stesse, vi tratteranno come qualcosa di poco valore, mentre, se vi mostrate come delle dee che devono essere adorate... (O imparano o passate oltre, e se non lo fanno mandateli via)."

Conclusioni: