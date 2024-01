Casa della Salute di Cavaglià, rafforzata l’offerta afferente alla sfera ostetrico-ginecologica , FOTO

Ieri pomeriggio, alle 17 presso la sala convegni del Comune di Cavaglià, si è tenuto l’evento di presentazione dei nuovi servizi della Casa della Salute. A seguire ha avuto luogo il sopralluogo dei locali rinnovati grazie all’intervento del Comune di Cavaglià. La sede, che da sempre è stata punto di riferimento dei cittadini per l’assistenza infermieristica territoriale, per l’attività di prenotazione e per la guardia medica (Continuità assistenziale), ospiterà ora anche gli ambulatori delle Cure Primarie con quattro Medici di Medicina Generale, il servizio di Psicologia delle Cure Primarie e anche gli ambulatori di Ostetricia e Ginecologia.

In apertura, il Sindaco di Cavaglià Mosè Brizi e la Direzione Generale ASL BI hanno presentato il progetto, introducendo i nuovi servizi attivi presso la Casa della Salute. A seguire i presenti hanno potuto visitare i nuovi ambienti della Casa della Salute, in via Pella 10, dove il Parroco Don Adriano Bregolin ha benedetto i locali.

Le Case della Salute sono state previste e attivate nel corso dell’anno 2017 in tutto il territorio regionale nell’ambito di un apposito piano predisposto dalla Regione Piemonte. Si tratta di centri che prevedono ambulatori e servizi assistenziali, in una logica di integrazione tra ospedale e territorio e di vicinanza ai bisogni di salute dei cittadini.

Cavaglià, che si colloca in un’area decentrata e al tempo stesso strategico del Biellese, ha visto l’inaugurazione della propria Casa della Salute nel 2017 e in questi anni ha permesso di avere a disposizione alcuni servizi senza dover necessariamente convergere sull’Ospedale.

Nel corso del 2023, grazie alla collaborazione tra la Direzione Generale e il Distretto dell’ASL BI e il Sindaco del Comune di Cavaglià, Mosè Brizi, è stato previsto un piano di rinnovo degli ambienti, al fine di ampliare i locali e accrescere l’offerta dei servizi sanitari disponibili. In particolare, il Comune ha finanziato un intervento strutturale e di ampliamento che consente di rafforzare l’offerta afferente alla sfera ostetrico-ginecologica e il trasferimento degli ambulatori dei Medici di Medicina Generale, Dott. Gennaro Torchia, Dott. Marco Luparia, Dott. Francesco Scarcella e Dott.ssa Michelle Zancanella. Proprio le Cure Primarie inoltre, potranno beneficiare di questo spazio dedicato e della collaborazione e del supporto all’interno della stessa sede del CUP (Centro Unico di Prenotazione) e dei servizi infermieristici.

Prestazioni Ostetriche e Ginecologiche disponibili presso il Consultorio di Cavaglià: tamponi vaginali; visite e colloqui per richiesta di contraccezione; inserimento e rimozione impianto contraccettivo sottocutaneo; visite e colloqui preconcezionali; visite e colloqui per infertilità di coppia; visite ginecologiche di controllo; prevenzione e cura primaria delle infezioni a trasmissione sessuale; consegna dell’agenda di gravidanza; visite in gravidanza; certificazioni per la donna in gravidanza; visite per problemi legati all’allattamento al seno; controlli post-partum; assistenza alle donne che richiedono l’interruzione volontaria di gravidanza nella piena applicazione della L.194/78.

“Siamo lieti di questo risultato perché ci consente di migliorare l’offerta sanitaria a beneficio dei nostri cittadini” dichiara Mosè Brizi, Sindaco di Cavaglià “La speranza è di implementare ancora i servizi offerti, vista la posizione strategica di Cavaglià, ai confini del territorio provinciale e punto di riferimento per i Comuni limitrofi. L’avvio dell’attività consultoriale di Ostetricia e Ginecologia va ad affiancare gli ambulatori di Psicologia e dei quattro Medici di Medicina Generale oltre che l’assistenza infermieristica territoriale, il servizio di prenotazione CUP e la continuità assistenziale (ex Guardia Medica).”

Mario Sanò, Direttore Generale ASL BI, a seguito del sopralluogo degli ambienti rinnovati, ha dichiarato: “Abbiamo avuto un’ulteriore dimostrazione di quanto sia importante la collaborazione con i Sindaci: unendo le forze siamo riusciti a realizzare progetti che determinano ricadute positive e concrete sulla popolazione. Il rinnovo della Casa della Salute di Cavaglià si pone come ulteriore passo in un percorso di avvicinamento tra Ospedale e Territorio, che in questa fase ha riguardato in modo particolare due ambiti di importanza fondamentale: i servizi dedicati alla salute della donna e la presenza di una sede a supporto dei medici di medicina generale. Ci tengo a ringraziare il sindaco Brizi, la Dott.ssa Bragante e tutto lo Staff Distrettuale per l’ottimo lavoro di coordinamento e il contributo fondamentale alla buona riuscita del progetto”.

Bianca Masturzo, Direttrice S.C. Ostetricia e Ginecologia ASL BI, ha così commentato: “Negli ultimi due anni abbiamo svolto un grosso lavoro per potenziare l’organico dei professionisti e attivare nuove prestazioni per garantire alle donne un’assistenza ancora più completa e allineata ai centri di riferimento. La nuova sede consultoriale di Cavaglià rappresenta un grande passo avanti nella direzione del miglioramento dell’offerta nell’ottica di un’effettiva integrazione tra ospedale e territorio a beneficio delle pazienti”.

Nella riorganizzazione dei servizi offerti dall’ASL di Biella presso il Comune di Cavaglià, il Servizio Veterinario ha mantenuto le proprie attività spostando la propria sede operativa in via Rollino 4. L’accesso è su appuntamento contattando il numero 015 15159287 dalle ore 11 alle 12,30. Si potranno ricevere informazioni, prenotare appuntamenti con il personale Medico Veterinario specialista delle varie aree funzionali per la necessità richiesta. Sarà infine disponibile il servizio di identificazione e registrazione dei cani.