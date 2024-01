Anche Biella al progetto “Archeologia di un paesaggio agrario”: le indagini archeologiche a Biandrate (NO).

Le indagini archeologiche condotte a Biandrate, nella pianura novarese, tra 2018 e 2020, realizzate grazie a fondi compensativi legati alla costruzione della linea ferroviaria Alta Velocità Torino-Milano nell’ambito di un più ampio progetto di ricerca denominato “Archeobiandrate. Archeologia di un paesaggio agrario” avviato dalla Soprintendenza ABAP per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, in accordo con il Comune di Biandrate, hanno non solo confermato la presenza di un articolato complesso rustico di età romana, ma soprattutto hanno portato al ritrovamento di un contesto neolitico estremamente significativo, in particolare per l'eccezionale presenza di una notevole quantità di statuine in terracotta, sia integre che in frammenti.

A conclusione del progetto, con questo convegno si intende presentare l’esito delle indagini con particolare attenzione alle testimonianze risalenti al Neolitico, nonché cogliere l'occasione per un proficuo confronto con archeologi impegnati nelle indagini di analoghi contesti.

In occasione del Convegno sarà anche possibile prendere visione delle preziose testimonianze archeologiche emerse dallo scavo, temporaneamente esposte presso la sede del Comune di Biandrate.