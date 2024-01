Mosca: “La nuova linea ferroviaria Aeroporto di Caselle – Torino un’opportunità in più per i biellesi”

La nuova linea ferroviaria dall’Aeroporto di Caselle a Torino città, inaugurata oggi, venerdì 19 gennaio alla presenza del ministro dei Trasporti Matteo Salvini, è un’ottima occasione anche per il territorio Biellese. A seguito dell’istituzione del treno diretto da Biella a Torino, infatti, avevo pensato – in prospettiva del collegamento futuro con l’aeroporto – di realizzare la fermata a Porta Susa, essendo la fermata di riferimento sia per la nuova tratta sia per i treni diretti. In questo modo, salendo sul treno a Biella sarà sufficiente scendere a Porta Susa e, senza neanche cambiare stazione, risalire su quello che conduce a Cirié scendendo immediatamente alla stazione dell’aeroporto di Caselle in un’ora e mezza circa di viaggio totale.

Questa nuova tratta, finanziata dalla Regione Piemonte per 50 milioni di euro, sarà un’opportunità in più per i biellesi per poter raggiungere e usufruire l’aeroporto, ma è da vedere anche e soprattutto in ottica turistica perché i passeggeri che arrivano a Caselle potranno giungere più facilmente nel nostro territorio, avendo a disposizione una tratta in treno relativamente breve e ben collegata con Biella. Infatti, non solo ora ci sarà un collegamento ogni mezz’ora tra il capoluogo della Regione e l’aeroporto principale – come per tutte le grandi città – ma l’interscambio proprio a Porta Susa permette ai turisti di spostarsi più agevolmente in tutte le province, potendo arrivare agevolmente anche in quelle – come la nostra – che in passato sono state più isolate.