Inaugurato l'ampliamento della Casa della Salute di Cavaglià, Chiorino: "Regione è al fianco di Asl "

"L'ampliamento della Casa della Salute di Cavaglià significa potenziare l'accesso e la qualità dei servizi sanitari. Un luogo accogliente per soddisfare le esigenze e i bisogni della popolazione di tutte le fasce di età. I locali rinnovati con i nuovi ambulatori per le cure primarie e i quattro medici di medicina generale, il servizio di psicologia e ambulatori di ostetricia e ginecologia, consentiranno una migliore integrazione tra ospedale e territorio. La Regione è al fianco di Asl nella prevenzione, nella promozione del benessere e per migliorare l'accessibilità del settore sanitario. Una sanità pubblica che funziona è garanzia per tutti i cittadini. Complimenti all’impegno del sindaco Brizi, dei sindaci del territorio e a tutta Asl".

Lo dichiara l'assessore regionale al lavoro e istruzione Elena Chiorino, dopo la presentazione avvenuta questa sera, 19 gennaio, dei nuovi servizi della Casa della Salute di Cavaglià.