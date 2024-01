Biella, Domenico Remorini candidato Sindaco: il M5S vota all’unanimità.

Riceviamo e pubblichiamo - Il gruppo territoriale del M5S biellese ha votato all'unanimità Domenico Remorini come candidato sindaco al comune di Biella. Remorini, artigiano in pensione e allenatore di calcio, è un attivista storico del M5S Biellese. È referente progetti del gruppo territoriale biellese ed è stato candidato alle elezioni comunali nel 2019. Ma al tempo stesso è un volto nuovo della politica biellese. È stato designato per la conoscenza della realtà biellese, per le sue doti e determinazione, comunicazione e impegno.

Hanno già dato la convinta disponibilità a fare parte della lista diversi uomini e donne rappresentativi di diverse realtà. Giuseppe Paschetto sarà capolista mentre Alberto Vignazia non può essere candidato per disposizione del regolamento nazionale, essendo responsabile del gruppo territoriale. Il coordinatore provinciale, Giuseppe Paschetto; il rappresentante del gruppo territoriale Alberto Vignazia.