Rally & Co, Andrea Chiavenuto: doppio appuntamento nel Campionato Ice Challenge - Foto di Doppiafrizione.it

Voglia di rivincita per Andrea Chiavenuto portacolori della Rally & co, impegnato questo weekend a bordo della peugeot 306 maxi costruita nella sua factory. Un doppio appuntamento del campionato Ice Challenge in quel di Pragelato.

Sabato terza gara di campionato in notturna dalle ore 17. Una sfida nella sfida per il driver biellese che punta alla vittoria: il gradino più alto del podio sfuggito nei primi due appuntamenti ghiacciati. Domenica 21 gara con orari diurni a partire dalle 8.30; le premiazioni sono previste nel primo pomeriggio, a partire dalle 14.30.