I Consigli del fine settimana di newsbiella.it del 19, 20 e 21 gennaio

Venerdì 19

- Cossato, ricordo di Ezio Abate a Villa Ranzoni ore 21

- Cerrione, alle 21 al teatro parrocchiale di Vergnasco si parlerà di prevenzione saranno presenti le dottoresse Favettini e Furno.

- Cavaglià, inaugurazione ampliamento Casa della Salute alle 17, nella sala convegni del Comune, avrà luogo la conferenza di presentazione, alle 18, invece, visita delle nuove stanze della Casa della Salute (via Pella 10), con benedizione finale del parroco.

- Biella, alle 21 presso la Sala Consiglio della Provincia di Biella (Via Quintino Sella 12) “Che cos'è il radon”

- Biella, inaugurazione mostra “#StradeParallele. Shamsia Hassani – Street Art Afghana” alle 18,30 allo Spazio Cultura della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella

- Campiglia Cervo, gli Aperitivi della Strada del Vèrmut dalle 18

- Quaregna Cerreto presentazione libro “Non è colpa del violino”

- Cossato, presentazione “Seminare peR-ACCOGLIERE: una rete di solidarietà per il territorio” progetto 'incontro, che vedrà la presenza dell’assessore regionale Chiara Caucino, del sindaco Enrico Moggio e di tutti i partner di progetto si terrà venerdì, alle 10, nella Sala Eventi Giuliana Pizzaguerra.

- Occhieppo Inferiore alle 20,45, presso l'OABi di cascina San Clemente di Occhieppo Inferiore corso di avvicinamento all'astronomia.

- Bielmonte, VSG CUP

- Favaro, nella sede della cooperativa "Toilette per tutte" alle 15, dialoghi, poesie e racconti. Parteciperanno: Agata Sarcì, Anna Laura Cesa, Cinzia Sartorello, Francesca Ceretta e altri interpreti. Ingresso libero.

- Biella, Chiavazza, dalle 18.30 degustazione al Symposium, saranno protagonisti i vini Passiti e il Fortificato e Blasonato Madeira.

Sabato 20

- Benna, spettacolo sport e Folclore, "Si potrebbe anche ridere"

- Gaglianico, ore 21, “Storie Off” all’Auditorium di Gaglianico

- Biella, La SPB Ilario Ormezzano Sai torna al Palapajetta per lo scontro diretto con la Zephyr La Spezia alle 21

- Cossato, a Villa Ranzoni alle 21 "Cossato in musica", nella sala eventi “Giuliana Pizzaguerra” di Villa Ranzoni.

- Magnano, Matteo Spicuglia sarà ospite alle 17 presso la Biblioteca Civica Vittorio Flecchia per la presentazione di “Noi due siamo uno”.

- Cossato, Silent Book Club Biella, primo appuntamento del 2024 dalle 15 al bar "Caffè Mazzini"

- Sagliano, chiesa parrocchiale spettacolo “Il diritto alla felicità” in occasione festa Santi Fabiano e Sebastiano alle 20,30

- Biella, a Città Studi, dalle 9.00 alle 16.00, si terrà il Convegno “COSTRUIAMO CONTESTI EDUCANTI"

- Muzzano, apericena carnevale dalle 19 alla Taverna Del Canton di Mezzo su invito delle maschere

- Biella, Teatrando propone “Il gran tour delle fiabe”

- Oropa, passeggiata/ciaspolata al Lago delle Bose con ritrovo alle 9 e partenza alle 9.30. Prenotazione obbligatoria: tel. 333 1141448 oppure oropaoutdoor@gmail.com

- Bielmonte, VSG CUP

- Bioglio, alle 19,30 nella sede degli Alpini cena della bagna cauda

- Bielmonte, gara di sci in notturna

- Bielmonte, Piazzale 2, Sotto il cielo di gennaio: osservazione astronomica

- Biella, dalle 21 alle 23 al Palaforum Enrico Brignano con "Ma... diamoci del tu"

Domenica 21

- Mongrando, i priori, ritrovo, messa, 11,15 benedizione dei mezzi e 11,45 sfilata di trattori

- Biella, Solennità di San Sebastiano patrono della Polizia locale, la celebrazione prevista alle ore 10.30 nella Basilica di San Sebastiano

- Oropa, Visite guidate al Santuario

- Cossato, dalle 16 alle 17.30 al Teatro Comunale "Simona storia di una calabrona"

- Vigliano, festa Carrettieri Sant'antonio Abate

-Casapinta, Festa Sant'Antonio Abate ore, 11, segue benedizione animali e delle vetture ore 12,45 pranzo

- Sagliano, ore 11 Messa presieduta da Vescovo per festa Santi Fabiano E Sebastiano, animata da cori. Segue pranzo

- Biella, Teatrando propone “Il gran tour delle fiabe”

- Biella, "Note per il Fai", ore 16,30 Concerto degli Auguri Biella Chamber Orchestra Musiche di Vivaldi e Corelli al teatro comunale di Gaglianico

- Biella, alla Cittadella del Rugby alle 14.30 Biella Rugby – Rugby Parma

MOSTRE

- Biella Piazzo, Palazzo Gromo Losa, corso del Piazzo 22 e Palazzo Ferrero, corso del Piazzo 29, "Banksy, Jago, TvBoy e altre storie controcorrente" fino al 1/04/2024. Venerdì, sabato e domenica 10.00-19.00

- Biella, via Corradino Sella 10, SETA. Luoghi e archivi dell'arte serica fino al 10/03

- Biella, La Sacra famiglia fino al 28/01 La rassegna “Sia Luce. Un percorso tra arte e spiritualità” propone all’interno della cattedrale di Santo Stefano a Biella l’esposizione di una Sacra famiglia dell’artista ceco Jan Knap.

- Biella, "Le libellule", al Circolo Culturale Sardo. Nell’allestimento curato da Giovanni Carta nei saloni della Biblioteca in via Galileo Galilei 11, alle pareti, quaranta immagini di libellule ritratte nel Biellese e in Sardegna, opera di quattro fotografi: Lucio Bordignon, Marta Cadin, Leonardo Siddi e Walter Caterina. Info: visitabile fino a Pasqua

- Biella, "Tra mito e realtà", piano terreno del Museo del Territorio Biellese. Ingresso gratuito, visitabile dal 6 gennaio al 4 febbraio 2024. Orari: giovedì: 10-14 | venerdì: 14-18 | sabato, domenica e festivi: 10-18.

- Biella, fino al 30/04 Visita a Cittadellarte - Fondazione Pistoletto

- Biella, mostra "#StradeParallele. Shamsia Hassani - Street Art Afghana" che verrà inaugurata venerdì 19 gennaio alle 18.30 allo Spazio Cultura della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. Visitabile fino al 25/02. Orari: lunedì-venerdì 10.30-12.30 / 16.00-17.30 - sabato e domenica 16.00-19.00, Ingresso libero