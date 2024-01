In occasione del Giorno della Memoria a Biella si terrà la celebrazione presso la Chiesa Evangelica della Riconciliazione, in Via Ivrea, 70. Per l’occasione interverranno l’Assessore del Comune di Biella, Barbara Greggio, l’Assessore della Regione Piemonte, Chiara Caucino e Pastore Alberto Antonello.

Durante le celebrazioni si terranno le letture del Manifesto della Razza, dal diario di Etty Hillesum e da Se questo è un uomo di Primo Levi; regia di Mirko Cherchi.