Gli impiegati delle poste di Sagliano lo conoscono, probabilmente l'anziano non è nuovo a questi episodi. Ieri, 18 gennaio, lamentandosi a suo dire per una raccomandata, non si è limitato ad un civile confronto allo sportello ma ha iniziato ad andare in escandescenza, ad urlare, minacciare e gettare tutto a terra, tanto che gli impiegati si sono visti costretti a chiamare i Carabinieri per ricondurre l'uomo alla calma e riportare la situazione alla normalità.