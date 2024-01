Morto a 66 anni Roberto Zia, l'ultimo saluto lunedì a Vergnasco

È mancato nella mattina di oggi venerdì 19 gennaio a Torino, dove era ricoverato, Zia Roberto di anni 66 residente in Vergnasco. Lascia nel dolore la moglie Anna Maria i figli Filippo e Nicolò, la sorella Paola con il marito Marco. La suocera Francesca ed i cognati.

Esattamente due anni fa Roberto aveva subito un trapianto importante, ma superato con entusiasmo e dedizione come era solito fare. Roberto era conosciuto in tutto il biellese per il suo lavoro. È stato direttore al Lanificio di Tollegno, e poi in proprio nella ditta di rammendo a Cossato. Ora era in pensione e nel periodo giusto amava andare a caccia con i suoi cani addestratissimi.

Il Santo Rosario si terrà domenica alle 19 nella Parrocchia di San Giorgio in Vergnasco. I funerali si terranno lunedì alle 10, sempre a Vergnasco. Per chi desidera far visita a Roberto da domani potrà presso la casa funeraria Papale a Biella.