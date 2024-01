Sicurezza nelle città, in Piemonte 623 militari in arrivo

“6800 militari in arrivo nelle città italiane, di cui 623 solo in Piemonte, 60 in più rispetto al contingente assegnato nel 2023. Un importante segnale che arriva a tutela della sicurezza dei nostri territori grazie all’impegno del ministro Matteo Piantedosi e del sottosegretario Nicola Molteni. I militari andranno infatti ad affiancare gli operatori delle Forze dell’ordine, e contribuiranno a garantire la tutela della legalità delle nostre comunità. Ancora una volta, una risposta concreta a un’esigenza reale dei cittadini. Per la Lega infatti la sicurezza è e resta una priorità della propria azione politica”.

Lo dichiara il capogruppo della Lega e segretario del Partito in Piemonte, Riccardo Molinari.