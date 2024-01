Scuola, al via le iscrizioni per il nuovo anno. E a Biella nascono nuovi corsi

Da ieri, giovedì 18 gennaio e fino al 10 febbraio ci sarà tempo per procedere con le iscrizioni per il nuovo anno scolastico 2024/2025 per tutti i gradi e ordini di scuola, eccetto che per la scuola dell'infanzia dove restano ancora cartacee.

Come gli anni passati anche quest'anno le procedure si svolgeranno online per tutte le classi prime delle scuole statali primarie e secondarie di I e II grado, per i percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli Istituti professionali e dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e per le scuole paritarie che, su base volontaria, hanno aderito al servizio.

Come si svolgono? Sulla nuova piattaforma Unica (unica.istruzione.gov.it), lanciata a ottobre per offrire alle famiglie un unico punto di accesso ai servizi digitali legati al mondo della scuola. Una volta

Per accedere basta andare all’indirizzo unica.istruzione.gov.it e selezionare la voce “Accedi” nella testata. A disposizione delle famiglie ci sono anche guide ai percorsi di istruzione, tutorial, statistiche utili (i percorsi di studio scelti, le competenze più richieste dal mondo del lavoro e i settori con maggiore offerta) e un servizio, “Scuola in Chiaro”, per conoscere meglio che cosa offrono i vari tipi di percorsi e i loro sbocchi professionali. Il servizio è attivo 24 ore su 24, tutti i giorni, compresi il sabato e la domenica.

In particolare, le domande potranno essere inoltrate alle scuole interessate fino alle ore 20:00 del 10 febbraio 2024 utilizzando un’identità digitale: SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

Sarà possibile presentare una sola richiesta di iscrizione online per ogni studente, ma potranno essere indicate fino ad altre due preferenze, nel caso in cui la scuola scelta non avesse disponibilità di posti per l’a.s. 2024/2025. La piattaforma consentirà di seguire in tempo reale, con un avviso attraverso posta elettronica e tramite l’app IO, le variazioni di stato della domanda e consentirà di seguirne il percorso.

Per il 2024/2025 sarà anche possibile iscriversi, sempre tramite Unica, ai percorsi sperimentali quadriennali della filiera tecnologico-professionale, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 240/2023, già a partire dal 18 gennaio.

A partire dal 23 gennaio 2024, sempre su Unica, saranno aperte anche le iscrizioni alle classi prime del nuovo percorso liceale del Made in Italy, previsto dalla Legge 27 dicembre 2023, n. 206.

Per quanto riguarda il biellese, ci sono delle novità: a settembre partirà un nuovo indirizzo di studi che sarà dedicato alla tradizionale formazione di Liceo Scientifico delle scienze applicate, ma con un’attenzione particolare verso tematiche care a tutti i biellesi: “Il tessile al centro”. Avrà sede a Valdilana.