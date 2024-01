Il “Legambiente Circolo Biellese Tavo Burat ODV” sospeso

"La dirigenza regionale di Legambiente ha sospeso l’associazione “Legambiente Circolo Biellese Tavo Burat ODV” inibendogli l’uso della denominazione e del logo di Legambiente.

La sospensione è stata decisa in relazione a un post pubblicato in questa pagina facebook in data 6 novembre ove il circolo esprimeva perplessità sulle tesi e sui lavori congressuali segnalando anche una cronaca giornalistica al riguardo.

Ad avviso dei soci del circolo biellese tale sospensione è sproporzionata ed illegittima in quanto i provvedimenti di “sospensione” e di “esclusione” sono di competenza esclusiva del Consiglio di Presidenza e non della dirigenza regionale; la “sospensione” deve essere inoltre caratterizzata da ragioni di particolare urgenza che, nel caso de quo, non sussistevano.

L’iniziativa della dirigenza regionale, volta sostanzialmente alla censura di un post critico ovvero alla rimozione pubblica delle opinioni e delle diversità di vedute interne - spacciate per danno di immagine - evidenzia un modus operandi tipico del “centralismo democratico” di leninista memoria.

Il circolo biellese attende dunque la costituzione del Consiglio di Presidenza e, se la sospensione o l’esclusione saranno confermate, presenterà ricorso all’assemblea dei soci interregionale. Nelle more i post pubblicati su questa pagina facebook a decorrere dalla presente data sono ad iniziativa del “Circolo Tavo Burat” , denominazione che assumerà l’associazione nel caso l’esclusione sia confermata da un’assemblea dei soci interregionale".