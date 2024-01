Il Comune di Cavaglià comunica la sessione Ordinaria del Consiglio Comunale aperta al pubblico, che si terrà venerdì 26 gennaio, alle ore 19.00.

Per l’occasione saranno 2 i punti in ODG: la lettura e approvazione dei verbali e lo scioglimento convenzione per l’esercizio in forma associata fra i comuni di Cavaglià, Tronzano Vercellese, Alice Castello e Bianzé, del servizio Segreteria Comunale.