Da domani il treno per l'aeroporto, da Torino a Caselle in 30 minuti. Salvini: "Collegamento fondamentale e green" [FOTO e VIDEO]

Da domani il treno permetterà ai viaggiatori di raggiungere l'aeroporto di Torino e di proseguire fino a Ciriè, con collegamenti ogni mezz'ora. Tra le stazioni torinesi di Lingotto, Porta Susa, Rebaudengo Fossata e Grosseto saranno 58 i collegamenti quotidiani, da lunedì a venerdì, andata e ritorno. Anche se in tanti hanno già notato come ci sia una fascia di "buco" durante il mattino, dalle 9,17 alle 11,47 (da Torino Lingotto) e da Ciriè (9,51 - 12,21). L'amministratore delegato di RFI ha però assicurato che entro tre mesi sarà coperto progressivamente questo vuoto nella fascia oraria mattutina. "Sarà coperta progressivamente con i treni la fascia oraria tra le 9,17 e le 11,47 in cui oggi non vengono effettuate corse per i problemi di manutenzione - assicura Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato di Rfi -. Abbiamo scelto la fascia oraria con meno impatto per il traffico dei pendolari. In questo periodo la mobilità è garantita dal servizio bus".