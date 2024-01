A Biella torna la ruota panoramica in Piazza Martiri

Qualcuno l'aveva amata e immortalata con tantissimi scatti fotografici, qualcuno aveva argomentato sul fatto che occupasse stalli togliendone ai cittadini. Il fatto è però che la ruota panoramica che l'anno passato era diventato un po' un "tormentone" sui social, torna a Biella e torna di nuovo in piazza Martiri.

Quando? Dal giorno 31.01.2024 fino al 25.02.2024. Secondo un'ordinanza del Comune la posa inizierà il giorno prima. In particolare è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, e la temporanea sospensione della circolazione, eccetto automezzi autorizzati in piazza Martiri della Libertà lato Nord Ovest della piazza, nell'area comprensiva di tutti gli stalli bianchi posti ad Ovest e degli stalli di sosta per invalidi posti a Sudovest nella piazza, dalle 20,00 del 30.01.2024 alle 20,00 del 1.02.2024 e dalle 6.00 alle 24.00 del 21,02,2024; piazza Martiri della Libertà lato Nord-Ovest dalle 20.00 del 30.01.2024 fino alle 24.00 del 25.02.204 per gli stalli bianchi compresi nella metratura di 19 per 15 metri nel tratto di piazza posto a nord-ovest con delimitazione a nord nella piazza con la strada esclusa e ad Est in modo da lasciare libero il passaggio a fianco del monumento.