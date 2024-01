A casa Monteleone Trasporti arriva un fiocco rosa: accolto un nuovo capretto, che farà compagnia al fratellino, VIDEO

In casa Monteleone Trasporti, la passione per la natura e gli animali ha dato vita a un'avventura emozionante: oggi il secondo capretto è arrivato a far compagnia al fratellino. Un fiocco rosa che rafforza il legame con le tradizioni di famiglia, tramandando il rispetto per la natura e per l’ambiente. Il gallo che canta e la madre che osserva da lontano: elementi tipici dell’ambiente di campagna.