Sostegno, oggi senso unico sulla provinciale per Crevacuore - Foto archivio newsbiella.it

Lavori in corso oggi, giovedì 18 gennaio a Sostegno, al km 6+000 della Strada Provinciale 236 per Crevacuore, dove si svolgerà la manutenzione invernale e di pronto intervento, e dove la circolazione sarà regolata dal limite di 30 km/h e da senso unico alternato in presenza di movieri.