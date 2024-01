Ucab Biella, al via allenamenti in vista del ritorno in pista

È ancora presto per le “tirate” in bicicletta. Per questo i corridori dell’Ucab Biella, dai Giovanissimi fino alla categoria Allievi, si ritrovano in palestra per un approccio multidisciplinare all’attività fisica in generale. Agli ordini della preparatrice atletica Nicoletta Tiengo, ragazze e ragazzi lavorano insieme con gli attrezzi indoor, dai palloni agli ostacoli, dai tappetoni alla cavallina, senza specializzazioni e tutto volto contrastare la sedentarietà invernale provando a lanciare, correre e saltare, le basi dell’educazione atletica di una qualsiasi disciplina, specialmente quando lo sviluppo fisico e mentale delle e dei giovani è tutt’altro che completato.

«Le ragazze e i ragazzi si divertono e fanno movimento anche d’inverno - dice il presidente rossonero Filippo Borrione - e se anche la bicicletta la lasciamo appoggiata al muro ci divertiamo lo stesso, facciamo gruppo e perché no, ci prepariamo alla bella stagione». L’impegno è massimo in tutti i partecipanti che non lesinano qualita e quantità nello svolgere le esercitazioni proposte da Tiengo per tutte le due ore d’impegno al chiuso. L’altro appuntamento del gruppo è invece all’aperto sull’anello rosso della pista di atletica dello stadio La Marmora così da non perdere contatto con le condizioni atmosferiche, habitat naturale in cui si “vive” un ciclista.