La SPB Ilario Ormezzano Sai torna al Palapajetta per lo scontro diretto con la Zephyr La Spezia

Grande notizia per la SPB Ilario Ormezzano Sai, che ritorna in casa in quest’ultima partita del girone di andata, sabato alle ore 21.Il campionato è ancora lungo e fino a maggio ci saranno in programma tante partite giocate tra le mura del Palapajetta.

Una buona notizia soprattutto perché ai biellesi serve continuità, a cominciare dal palazzetto, per riuscire a salvarsi in questa stagione. La Zephyr Mulattieri La Spezia è una squadra che ha sofferto nell’avvio di stagione, una situazione molto simile ai ragazzi della SPB Ilario Ormezzano Sai. La sfida è un vero e proprio scontro diretto, perché i biellesi sono avanti di soltanto un punto e in questa giornata sarà fondamentale la vittoria. Fondamentale anche perché si sfidano Sanremo e Mozzate, al momento in coda alla classifica, quindi c’è bisogno di fare risultato. Il Palapajetta potrà certamente aiutare per quest’obiettivo e per dare nuova linfa per dare il massimo nel girone di ritorno.

Il commento di Stefano Vicario: “Stiamo pian piano crescendo e migliorando il nostro gioco; in allenamento stiamo riprendendo un buon ritmo e cerchiamo di mantenere basso l’errore diretto. Vogliamo cancellare la brutta prestazione fatta a Malnate con una vittoria in casa che ci darebbe punti ed energie per poter continuare al meglio. Speriamo che il pubblico si faccia sentire questo sabato, così da riuscire a dare il meglio di noi.”